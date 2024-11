Conmebol deve confirmar Peñarol x Botafogo com portões fechados

Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu - Foto: X/Libertadores

A Conmebol está finalizando os preparativos para oficializar que a partida entre Peñarol e Botafogo, pela fase de grupos da Libertadores, acontecerá nesta quarta-feira, 30, no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, sem a presença de público. A informação foi divulgada pelo jornalista Pedro Ivo Almeida, no programa “ESPN F90”, da ESPN.

A entidade sul-americana ainda avalia se o anúncio será público ou se notificará diretamente o Peñarol e a Associação Uruguaia de Futebol (AUF), que até o momento não se pronunciou sobre o assunto. A decisão surge em meio a preocupações de segurança levantadas pelo Ministério do Interior do Uruguai, que proibiu a entrada de torcedores brasileiros no estádio, temendo possíveis conflitos.

Leia mais:

>> Ademir dá respaldo ao trabalho de Ceni no Bahia: "Estamos fechados"

>> Bahia tem retrospecto ruim em confrontos diretos no Brasileirão

>> Santos vence e fica perto do retorno para a Série A do Brasileiro

O ministro do Interior do Uruguai, que liderou a decisão, dará uma entrevista coletiva às 17h para esclarecer a situação. Originalmente, o plano do Ministério incluía a mobilização de cerca de mil agentes de segurança ao redor do Campeón del Siglo para garantir a segurança do evento. Segundo a ESPN, o clima nas ruas de Montevidéu está tranquilo até o momento.

A Conmebol considera a alternativa de portões fechados caso as autoridades locais mantenham a restrição ao público visitante, em cumprimento ao regulamento das competições, que permite a realização de partidas sem torcida em situações de risco.