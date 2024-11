Atlético-MG visita o Flamengo e pode encostar no Bahia no Brasileirão

Paulinho e Michael em campo na final da Copa do Brasil - Foto: (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após amargar o vice-campeonato da Copa do Brasil, o Atlético-MG reencontra o Flamengo, nesta quarta-feira, 13, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, que possui duas partidas a menos em relação aos seus concorrentes diretos, incluindo o Bahia, pode encostar no Tricolor na classificação caso conquiste os três pontos diante do Rubro-Negro, e até ultrapassar se vencer os dois duelos.

Na final da Libertadores, o clube mineiro pode garantir a sua vaga para a próxima edição do torneio mesmo se não sacramentar o título da competição internacional nesta temporada. Nesse caso, a vaga seria conquistada pelo Brasileirão.



Caso conquiste os três pontos no duelo contra o Rubro-Negro, logo mais às 20h, no Maracanã, e na partida contra o Athletico-PR, marcada para o próximo sábado, 16, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG chegará aos 47 pontos e ultrapassará o Esquadrão de Aço. Atualmente, a equipe mineira ocupa a 11ª posição.

Vale mencionar que, caso vença o Botafogo, no dia 30 de novembro, às 17h, na final da Libertadores, o clube mineiro garante automaticamente a vaga na fase de grupos da próxima edição da competição internacional. Nesse cenário, se a equipe terminar o Brasileirão no G-7, a equipe que terminar em 8º colocado no Campeonato Brasileiro. conseguirá se classificar para o torneio.

O Cruzeiro atualmente lidera a luta por uma vaga na Libertadores. Em sétimo colocado com 47 pontos, o Cabuloso também pode garantir a vaga na competição internacional caso vença o Racing, no dia 23 de novembro, na final da Copa Sul-Americana.