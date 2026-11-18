A essa altura, até a estátua de Renato Gaúcho na Arena do Grêmio já sabe que falsa modéstia não é um dos defeitos do treinador. E a reação do Imortal Tricolor na temporada tem reforçado ainda mais sua persona comicamente desumilde.

O técnico tem ressaltado em entrevistas o quanto é bom – e de fato é –, mas o torcedor do Bahia tem bons motivos para acreditar no triunfo hoje, às 21h30, em Porto Alegre (RS): em ambas as derrotas gremistas para o Esquadrão em casa, o comandante do time gaúcho era Renato.

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A primeira delas foi em 2019, com Roger Machado no banco azul, vermelho e branco. Já nos acréscimos do segundo tempo, Marco Antônio foi derrubado na área e Arthur Caíke, de pênalti, deu os três pontos ao Esquadrão na 26ª rodada do Brasileirão daquele ano. E não se tratava de qualquer Grêmio: Geromel, Kannemann, Alisson, Luan e Everton Cebolinha eram os pilares daquela equipe, que terminou em quarto e garantiu vaga na Libertadores da temporada seguinte.

Cinco anos depois, também na Arena do Grêmio, dois gols de Thaciano deram a vitória ao Bahia. A partida, já na era Grupo City, evidenciou a diferença entre as duas equipes, tanto que o Esquadrão terminou aquele Campeonato Brasileiro em oitavo e o Imortal em 14º, a apenas três pontos da zona do rebaixamento.

Neste ano, o momento gremista é parecido, mas a confiança anda alta. Renato assumiu a equipe em 14 de setembro, logo após a 27ª rodada do Brasileirão, para sua quinta passagem no clube. Na ocasião, o tricolor gaúcho estava em 16º, com os mesmos 28 pontos de Vasco e Inter, que abriam a zona da degola.

Não é como se tivesse acontecido uma graaaande transformação, já que, em dez partidas sob o comando de Portaluppi, foram três vitórias, quatro empates e três derrotas, e que o Grêmio está em 18º. Mas a conquista da vaga na final da Copa do Brasil ajudou a alavancar a convicção na melhora da equipe.

No fim de outubro, após vencer o Athletico em casa, Renato soltou a língua. “Vocês não imaginam como encontrei o clube. Além de corrigir um milhão de coisas, tive que levantar a moral desse grupo, porque, sem confiança, ninguém consegue nada. Tive que conversar com eles, e os jogadores me agradeceram por ter vindo, porque sabiam que eu ia colocar a cara para bater por eles. (...) Eu sou muito bom, sou, confio demais no meu trabalho e nas pessoas que trabalham comigo. Os números não mentem: ninguém queria pegar o Grêmio nessa situação, e em pouco tempo olha o que aconteceu, será que foi por acaso?”, disse.

É verdade que, no confronto entre o muito bom Renato e o Bahia, o treinador tem vantagem: foram 28 jogos, 14 derrotas do Esquadrão, seis vitórias e oito empates. Mas, 16 anos depois de montar o elenco tricolor da Série B que culminou no acesso, bem que o nosso velho conhecido poderia voltar a dar alegrias a outro tricolor que não o do Sul.

Últimos ajustes

No último compromisso antes de pegar o avião para Porto Alegre, o elenco do Bahia assistiu a um vídeo do último jogo, com falhas a serem corrigidas e acertos a serem reforçados. Depois, houve treinos técnicos e um físico além de movimentos táticos e atividades de bola parada. Rogério Ceni deve manter Kanu mesmo com a recuperação de Marco Moreno e devolver Erick Pulga à titularidade, deixando Everton Ribeiro no banco.

No Grêmio, Renato não terá Kannemann e Villasanti, suspensos, mas pode ter o retorno de Marlon, que sentiu a panturrilha no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Recuperados de contusões musculares, o lateral-direito Diego Caito, o volante Danilo Barbosa e o atacante Pavón devem ser relacionados.