Baiana é convocada para a Copa do Mundo de Futebol para Amputados

Patrícia Santos (esq) vai defender a Seleção Brasileira de Futebol para Amputados - Foto: João Ubaldo / Ascom Sudesb

A atacante Patrícia Santos, do Bahia, foi convocada pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA) para a disputa da 1ª Copa do Mundo de Futebol para Amputadas. A competição será realizadas entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Patrícia é uma das destaques do time tricolor. Com a camisa azul, vermelha e branca conquistou o tricampeonato baiano, a Copa Norte-Nordeste, o Campeonato Brasileiro Série B e a Taça Brasil.

“Antes de ser amputada, eu já praticava futebol, mas não com muita frequência. A partir de 2020, conheci uma galera pelas redes sociais e me apaixonei pelo esporte. Eles me acolheram de braços abertos e, hoje, estou aqui. É uma emoção muito grande de estar fazendo parte da Seleção Brasileira. É o sonho de cada um de nós podermos estar lá, e graças a Deus, eu consegui”, disse.



Apaixonada por esportes em geral, Patrícia é aluna de boxe no Projeto Núcleos de Esporte de Lutas e Combates no Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma, na Cidade Baixa, em Salvador.