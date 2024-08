Baianão feminino: Vitória massacra o FSA; Lusaca vence fora na estreia

Baianão feminino começa com 17 gols em duas partidas - Foto: Reprodução / FBF

O Campeonato Baiano feminino começou com um show de gols nas duas partidas que marcaram o início da competição. Na abertura do estadual, o Lusaca venceu o Jacobina fora de casa por 2 a 1, no último sábado, 3. Já no domingo, 4, o Vitória massacrou o FSA por 14 a 0, no Joia da Princesa, em Feira de Santana,.

Evelin e Beatriz fizeram os gols da Pantera Negra no Estádio José Rocha. O próximo compromisso do Lusaca será contra a Juazeirense, no próximo domingo, 11, Estádio Municipal de Lauro de Freitas. O Jacobina visita o Vitória, no Barradão, no sábado, 10, às 15h.

A destaque do jogo em Feira de Santana foi a atacante Beiral, que marcou quatro vezes. Já Talita foi a rede em três oportunidades. Os outros tentos das Leoas da Barra foram anotados por Bárbara e Luana com dois, além de Gi, Luzia e Pipoca, com um gol cada.

O complemento da rodada será no próximo dia 14, quando o Jacuipense encara o Jequié, na Vila Canária, às 15h, e o Bahia recebe a visita do Barcelona de Ilhéus, às 18h, em Pituaçu.