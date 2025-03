Botafogo cai no Carioca e ainda busca vaga na Copa do Brasil de 2026

Botafogo perdeu para o Vasco por 1 a 0, neste domingo, 23, e ficou de fora da Copa do Brasil 2026 - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo encerrou sua participação no Campeonato Carioca de forma melancólica neste domingo, 23. Derrotado pelo Vasco por 1 a 0, em São Januário, o Alvinegro terminou na 9ª colocação, igualando sua pior campanha na história do Estadual, registrada em 2014.

Com a eliminação precoce, o time não conseguiu avançar às semifinais pelo terceiro ano consecutivo e, desta vez, ficou de fora até mesmo da Taça Rio, torneio disputado entre o 5º e o 8º colocado. Além do revés esportivo, o Botafogo perdeu uma oportunidade importante: garantir uma vaga antecipada na Copa do Brasil de 2026, que poderia ser conquistada tanto com uma melhor colocação no Carioca quanto com o título da Taça Rio.

No entanto, o clube ainda tem chances de disputar o torneio nacional no próximo ano. Para isso, precisará garantir a vaga por meio de outras competições. O Alvinegro pode assegurar sua presença na Copa do Brasil de 2026 se conquistar a Conmebol Libertadores, vencer a própria Copa do Brasil ou terminar o Campeonato Brasileiro dentro da zona de classificação para a Libertadores de 2026.

Campeão brasileiro e da Libertadores em 2024, o Botafogo teve um início de temporada irregular e não conseguiu aproveitar as primeiras oportunidades de garantir um calendário mais robusto para o próximo ano. Agora, a equipe terá que buscar essa vaga em competições de maior peso ao longo da temporada.