Brasil será o país com maior número de representantes no novo Mundial

Confronto entre Botafogo e Atlético-MG - Foto: Vítor Silva/Botafogo

Com a final da Conmebol Libertadores definida com duas equipes brasileiras, o país já tem a garantia de quatro representantes no Super Mundial de Clubes, que ocorre em 2025. Desta maneira, Brasil se coloca como a nação com mais representantes no torneio, que contará com 32 times ao todo.

No dia 30 de novembro, Atlético-MG e Botafogo entram em campo em busca da 'Glória Eterna', o vencedor, além do icônico troféu, também garante uma vaga para a competição internacional. O vencedor se junta a Palmeiras, Flamengo e Fluminense, que ganharam as últimas edições da Libertadores.

A América do Sul, como um todo, terá seis equipes. Com uma boa colocação no ranking da Fifa, Boca Juniors e River Plate também estão garantidos na competição. Desta maneira, apenas equipes do Brasil e da Argentina representam o continente.

Atrás da bandeira verde e amarela vem o México, com três clubes garantidos, sendo o segundo país com mais representantes. Três mexicanos ganharam a Concachampions nos últimos anos: Monterrey, León e Pachuca, garantindo a vaga ao Mundial.

O torneio ocorre entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. A sede será nos Estados Unidos, ainda sem confirmação dos estados que receberão os jogos.

Veja quais países terão representantes no Super Mundial:

Brasil - 4 clubes

México - 3

Estados Unidos - 2

Argentina - 2

Espanha - 2

Inglaterra - 2

Alemanha - 2

Portugal - 2

Itália - 2

França - 1

Áustria - 1

Egito - 1

África do Sul - 1

Marrocos - 1

Tunísia - 1

Japão - 1

Coreia do Sul - 1

Arábia Saudita - 1

Emirados Árabes Unidos - 1

Nova Zelândia - 1