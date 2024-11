Racing x Corinthians: saiba onde assistir a semifinal da Sul-Americana

Confronto entre Corinthians e Racing - Foto: MIGUEL SCHINCARIOL AFP

Em busca da classificação à final da Copa Sul-Americana, o Corinthians entra em campo nesta quinta-feira, 31, diante do Racing. A partida será na Argentina, no Estádio Presidente Perón, com início previsto para às 21h30.

No primeiro duelo, que ocorreu na Neo Química Arena, as equipes ficaram no empate em 2x2. Desta maneira, agora os argentinos jogam diante do torcedor para manter o sonho do título vivo.

Entretanto, a missão não será nada fácil, sabendo que tem uma equipe tradicional do outro lado. Na campanha, o Timão somou sete vitórias, dois empates e duas derrotas em 11 jogos. O Racing vem com uma campanha parecida, com oito vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações:

Racing: Arias, Martinera, Di Cesare, Sosa, García e Rojas; Quintero, Almendra, Nardoni e Salas; Martinez. Técnico: Gustavo Costas.

Corinthians: Hugo Souza, Fagner, Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Martínez, Carillo e Charles; Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Ficha técnica:

Onde assistir: SBT, ESPN e Disney plus

Local: Estádio Presidente Perón

Horário: 21h30