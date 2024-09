Brasil tem duas Jogadoras concorrendo ao prêmio de bola de ouro

Portilho comemorando gol - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Em meio ao êxtase da medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Seleção Feminina de futebol tem mais três motivos para comemorar. Na tarde desta quarta-feira, foram divulgadas os finalistas do prêmio Bola de Ouro, com nomes do Brasil na disputa.

A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, e a zagueira Tarciane, do Houston Dash, estão concorrendo ao prêmio de 'melhor jogadora'. O treinador da Seleção, por sua vez, também foi agraciado, sendo indicado ao título de melhor treinador.

Com seis anos de existência, o prêmio só havia contado com duas brasileiras entre as melhores. Em 2018 e 2019, Marta ficou na 4ª e 16ª colocação, respectivamente. Mais recente, em 2023, Debinha ficou no 28º lugar.

Sobre o resultado positivo, a camisa 10 da Seleção, Marta, exaltou as jogadoras, escrevendo "só orgulho dessas duas". A premiação será realizada no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Entre os homens, o Brasil conta com o atacante Vinicius Jr, que venceu a Champions League, La Liga e Supercopa da Espanha na temporada passada, sendo um dos favoritos ao prêmio.