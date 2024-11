Brasileirão: Vitória tem campanha melhor que Bahia no returno, mas dá para passar?

Caio Alexandre e Osvaldo em Ba-Vi disputado no Barradão. - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Fazendo campanha de G6 no segundo turno do Brasileirão, o Vitória está "correndo atrás" dos pontos perdidos no primeiro turno e, buscando garantir a permanência na Série A, se aproxima a cada rodada do rival Bahia, que vem fazendo uma campanha abaixo das expectativas no returno da competição.

Com 58.97% de aproveitamento no segundo turno, o Rubro-Negro venceu cinco dos últimos oito jogos na competição e vem alimentando o sonho de se classificar à Copa Sul-Americana para a próxima temporada. A dupla Ba-Vi, então, põe a rivalidade à prova quando, em meio à má fase do Bahia no Brasileirão, torcedores do Leão da Barra começam a acreditar que a equipe ultrapassará o Tricolor na tabela de classificação.

Caso mantenha a boa fase e tenha o mesmo aproveitamento da campanha do returno nesta reta final, o Rubro-Negro, que ainda disputará mais seis jogos, chegará a marca dos 48 pontos ao fim do Campeonato Brasileiro. A pontuação, entretanto, ainda seria insuficiente para terminar a competição acima do Bahia mesmo se o Tricolor se mantiver em fase semelhante à atual.

O Esquadrão de Aço possui 38.46% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Brasileiro e, caso mantenha a média de pontos conquistados nesta reta final, chegaria aos 53 pontos ao fim do Campeonato Brasileiro.

Na sétima colocação com 46 pontos, o Bahia, que está na busca por uma vaga na Libertadores, está a oito pontos de diferença em relação ao rival apesar de amargar sete derrotas nas últimas dez partidas na temporada. O Vitória ocupa a 12ª posição com 38 pontos.