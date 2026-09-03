DESPEDIDA
Campeão da Copa do Mundo anuncia aposentadoria da seleção espanhola
Jogador do Atlético de Madrid compartilhou a decisão em suas redes sociais
Campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, o lateral Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção. A notícia surpreendeu torcedores espanhóis e fãs de futebol, visto que o atleta do Atlético de Madrid tem apenas 31 anos.
A informação foi divulgada por Llorente por meio das redes sociais, onde ele afirmou que se trata de uma decisão pessoal que já estava tomada mesmo antes de ter disputado e conquistado a Copa.
Na Copa de 2026, Llorente foi titular em dois jogos, contra Cabo Verde e Uruguai, e deu uma assistência. Além disso, ele participou dos minutos finais da semifinal contra a França, jogo que a Espanha venceu por 2 a 0.
Ao todo, ele realizou 27 jogos pela seleção espanhola, estando presente também na Copa do Mundo de 2022.
Em publicação nas redes sociais, a Espanha agradeceu a trajetória do jogador com a seleção: “Todo um campeão do mundo se despede da que SEMPRE será sua casa”.
🏆 Todo un campeón del mundo se despide de la que 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 será su casa.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2026
💪 Gracias por cada carrera, cada batalla y cada momento, @marcosllorente.
Esta camiseta es parte de tu historia y tú siempre serás parte de la nuestra 🇪🇸❤️. pic.twitter.com/oaE5nudURo