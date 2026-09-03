Campeão da Copa do Mundo anuncia aposentadoria da seleção espanhola

Siga o A TARDE no Google

Campeão da Copa do Mundo de 2026 com a Espanha, o lateral Marcos Llorente anunciou sua aposentadoria da seleção. A notícia surpreendeu torcedores espanhóis e fãs de futebol, visto que o atleta do Atlético de Madrid tem apenas 31 anos.

A informação foi divulgada por Llorente por meio das redes sociais, onde ele afirmou que se trata de uma decisão pessoal que já estava tomada mesmo antes de ter disputado e conquistado a Copa.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na Copa de 2026, Llorente foi titular em dois jogos, contra Cabo Verde e Uruguai, e deu uma assistência. Além disso, ele participou dos minutos finais da semifinal contra a França, jogo que a Espanha venceu por 2 a 0.

Ao todo, ele realizou 27 jogos pela seleção espanhola, estando presente também na Copa do Mundo de 2022.

Em publicação nas redes sociais, a Espanha agradeceu a trajetória do jogador com a seleção: “Todo um campeão do mundo se despede da que SEMPRE será sua casa”.