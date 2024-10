Campeão do mundo, Griezmann anuncia aposentadoria da França

Griezmann com taça da Copa do Mundo - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Campeão da Copa do Mundo de 2018, Antoine Griezmann, de 33 anos, anunciou a sua aposentadoria da Seleção da França. O meia comunicou a sua decisão na manhã desta segunda-feira, 30, através das redes sociais. Em um vídeo, o francês agradeceu o carinho de toda a torcida e demonstrou gratidão pelos anos vividos.

É com o coração repleto de lembranças que fecho esse capítulo da minha vida. Obrigado por essa magnífica aventura tricolor e até breve", escreveu Griezmann.

O meia é um dos jogadores que mais vestiram a camisa da Seleção Francesa, tendo 137 jogos no currículo, só estando atrás de Lloris (145) e do ex-zagueiro Lilian Thuram (142). Entre os artilheiros, Griezmann é o quarto da lista, com 44 gols, atrás de Giroud (57), Thierry Henry (51) e Mbappé (48).

A trajetória de Griezmann com a Seleção Francesa começou em 2014, disputando a Copa do Mundo daquela edição. Desde então, disputou mais dois mundiais, sendo um dos principais nomes da conquista de 2028. Além disso, também levantou o título da Nations League em 2021 e o vice da Eurocopa de 2016.

"Tivemos uma longa conversa sobre isso recentemente. Desde sua estreia na França há 10 anos, tivemos uma relação baseada na confiança e na franqueza. Ainda que sua carreira de clube não tenha acabado, Antoine restará um monumento do futebol francês, um dos maiores jogadores da sua história. Falava-se com frequência que ele era meu favorito. De fato construímos uma relação muito forte que permanecerá intacta. Do fundo do meu coração, obrigado por tudo, Grizou", disse Didier Deschamps, treinador da França.