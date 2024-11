Casagrande dá senha para Corinthians eliminar o Flamengo; entenda

Casagrande que já foi do Corinthians, faz análise de situação do time - Foto: Lucas Seixas | Divulgação

O Corinthians recebe o Flamengo para uma disputa neste domingo, 29, às 16h, (horário de Brasília), na Neo Quimíca Arena, em São Paulo. O jogo vai ser da semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com Casagrande, ídolo do Timão, o Corinthians, o atual elenco de jogadores necessita se comparar com outro time histórico do clube, no qual o ex-jogador fez parte.

Casagrande se refere ao jogo entre Corinthians e Flamengo pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1984.

Para o ex-jogador, o momento é favorável para o Corinthians, depois da goleada de 5 a 2 sobre o Athletico no Brasileirão, principalmente pelo poder de reação da equipe paulista na partida. Casagrande costuma fazer análises de jogos nas redes sociais.

A primeira partida aconteceu no Maracanã, com um público de 98 mil torcedores, com vitória do Flamengo por 2 a 0. Já no jogo do Morumbi, o Corinthians venceu por 4 a 1 e se classificou para a próxima fase.

Antes do jogo da semifinal da Copa do Brasil de 2024, jogadores do elenco de 1984 do Corinthians vão entrar em campo com a camisa da época.

Casagrande confirmou que foi convidado, no entanto, não poderá comparecer. Ele afirma que o time corintiano precisa entrar em campo para que o resultado semifinal seja o mesmo do confronto histórico, como uma analogia.