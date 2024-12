Champions League: City abre 3 a 0 e cede empate ao Feyenoord

Goleiro brasileiro Ederson lamenta falhas que culminaram no empate diante do Feyenord - Foto: Darren Staples / AFP

Em noite infeliz do goleiro Ederson, o Manchester City empatou por 3 a 3 com o Feyenoord, nesta terça-feira, 26, no Etihad Stadium, pela 5ª rodada da Champions League. O resultado ampliou a crise dos Citizens na temporada.

Leia mais:

>> Com 44% de aproveitamento, Carpini se aproxima de renovar com Vitória

>> Próximo adversário do Bahia atrasa pagamento de salários em outubro

>> Bahia lutará até o fim pela Libertadores, garante Éverton Ribeiro

Os ingleses construíam uma vitória tranquila em casa. O artilheiro Haaland fez dois gols e o meia Gündogan ampliou. A equipe de Pep Guardiola tinha a vantagem até os 28 minutos da etapa final.

Os holandeses contaram com falhas defensivas para igualar o marcador. O goleiro da seleção brasileira vacilou em duas oportunidades, além do zagueiro Gvardiol. Hadj Moussa, Giménez e Hancko marcaram os gols.

Com o empate, o Manchester City chega aos oito pontos somados e assume a 15ª colocação na competição internacional. Já o Feyenoord tem apenas sete e agora ocupa a 20ª posição.

Se destacaram na rodada o Barcelona, que venceu o Brest por 3 a 0, além das goleadas de Bayer Leverkusen, Atlético de Madri, Arsenal e Atalanta.

Confira os resultados da abertura da 5ª rodada da Champions League:

Slovan Bratislava 2 x 3 Milan

Sparta Praga 0 x 6 Atlético de Madrid

Barcelona 3 x 0 Brest

Bayern de Munique 1 x 0 PSG

Bayer Leverkusen 5 x 0 Salzburg

Inter de Milão 1 x 0 Leipzig

Manchester City 3 x 3 Feyenoord

Sporting 1 x 5 Arsenal

Young Boys 1 x 6 Atalanta