Convocação da Seleção Brasileira será nesta sexta-feira

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

A Seleção Brasileira será convocada nesta sexta-feira, 23, pelo técnico Dorival Júnior para as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os adversários serão o Equador, em Curitiba, no dia 6 de setembro, e o Paraguai, em Assunção, no dia 10. O evento será realizado às 11h30 no auditório da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O confronto contra o Equador marcará o retorno da Seleção à Curitiba após mais de duas décadas. A última vez que o time jogou na cidade foi em novembro de 2003, quando empatou com o Uruguai por 3 a 3 em uma partida das Eliminatórias da Copa da Alemanha. Naquele ano, a equipe era comandada por Carlos Alberto Parreira, e o jogo aconteceu no estádio Pinheirão.

Desta vez, o jogo será realizado no estádio Couto Pereira. A escolha da CBF pelo local foi influenciada pelo bom estado do gramado e pela localização estratégica de Curitiba, que está a cerca de uma hora e meia de viagem de avião de Assunção, onde a Seleção enfrentará o Paraguai em sua próxima partida.