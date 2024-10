Corinthians goleia Athletico em confronto direto e sai do Z-4

Matheuzinho celebra o primeiro gol do Timão contra o Athletico - Foto: Divulgação / Corinthians

Em confronto direto para escapar da zona de rebaixamento, Corinthians atropelou o Athletico Paranaense por 5 a 2, na noite desta quinta-feira, 17, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Matheuzinho, Cacá, Depay, Garro e Yuri Alberto marcaram para o Timão, enquanto Nikão e Erick marcaram para o Furacão.

Com o resultado, o Corinthians sai da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª posição, com 32 pontos. Em crise, o CAP entra na zona da degola pela primeira vez, ocupando o 17º lugar com 31 pontos. A equipe paranaense chega a marca negativa de 10 jogos sem vencer.

O primeiro tempo foi movimentado e com quatro gols. Na metade da etapa inicial, o Corinthians foi avassalador. Logo aos cinco minutos, Garro dá um passe para trás, Matheuzinho domina e solta uma bomba de pé direito no ângulo para marcar um golaço.

Aos 18, o Timão ampliou. Cobrança de escanteio fechada, Carrilo desvia e Mikael, só que Cacá pega o rebote na pequena área e faz 2 a 0.

O Furacão diminuiu aos 30. Esquivel aparece do lado esquerdo e cruza para a área. O experiente meia Nikão se antecipa, desvia de cabeça e manda para o fundo do gol.

Oito minutos depois, o Athletico empata. Erick inicia a jogada, tabela com Nikão, recebe na frente e solta o pé direito para estufar as redes de Hugo Souza.



Os paranaenses iniciaram o segundo tempo pressionando, porém o Corinthians foi efetivo. Aos nove, o holandês Memphis Depay cobra falta na ângulo de Mycael e marca um golaço. Esse foi o primeiro gol marcado pelo neerlandês com a camisa do corintiana.

O alvinegro aumenta a vantagem aos 20. Contra-ataque é iniciado no campo de defesa por Charles. Ele abre na esquerda para Yuri Alberto, que avança e cruza. A zaga corta mal e a bola fica a feição do pé esquerdo de Garro, que finaliza para as redes.



No fim, virou goleada. Yuri recebe belo passe de Talles Magno dentro da área, faz o giro e finaliza de canhota rasteiro para levar a loucura a fiel torcida aos 32.