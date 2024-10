Volante é relacionado após 10 meses; atacante também está de volta

Biel, Acevedo e De Pena no avião durante a viagem para Belo Horizonte - Foto: Reprodução / Instagram / @carlosdepena

O Bahia terá ao menos duas novidades para o confronto direto contra o Cruzeiro. O volante Nicolás Acevedo e o atacante Biel estão entre os relacionados para o jogo em Minas Gerais. A partida está marcada para esta sexta-feira, 18, às 21h30, no Mineirão, válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

Recuperado da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito que o tirou dos gramados por cerca de 10 meses, o volante Nicolás Acevedo será opção para o jogo em Belo Horizonte. Já Biel retorna após dois meses de tratamento, devido a um trauma na coluna.

Os jogadores foram flagrados no avião que levou a delegação azul, vermelha e branca para a capital mineira em publicação compartilhada por De Pena em um story no Instagram.

“Eles estão de volta”, escreveu De Pena na postagem.

Postagem de De Pena nos storys do Instagram | Foto: Reprodução / Instagram / @carlosdepena

Vale salientar que Nico entrou em campo pela última vez no dua 6 de dezembro de 2023, na última rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. Na ocasião, o iniciou o jogo entre os titulares, contudo foi substituido durante a partida devido a lesão.



A última atuação de Biel com a camisa tricolor foi no clássico Ba-Vi, na Fonte Nova, no dia 11 de agosto, vencido pelo Esquadrão por 2 a 0, pela 22ª rodada do Brasileirão 2024.

Jogo de seis pontos em BH

Na luta por vaga direta na Libertadores de 2025, o Esquadrão de Aço é o 7º colocado com 45 pontos, enquanto o time celeste está na 8ª colocação com 43. O Tricolor precisa quebrar o tabu de não vencer o time mineiro há exatos 10 anos em Belo Horizonte.