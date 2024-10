Com retornos de Lucho e Ruan, Bahia faz último treino antes do Cruzeiro

Lucho Rodríguez e Ruan Pablo no treino desta quinta-feira, 17 - Foto: Divulgação | EC Bahia

De olho no confronto diante do Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, o elenco do Bahia realizou o último treino da semana. O treinador Rogério Ceni promoveu exercícios táticos e técnicos, contando com os retornos de Lucho Rodríguez e Ruan Pablo, que estavam servindo o Uruguai e a Seleção Brasileira sub-16, respectivamente.

Como de costume, os atletas iniciaram as atividades em uma ativação na academia. Na sequência, foram para o campo 1 do CT Evaristo de Macedo e participaram de um aquecimento técnico e físico, supervisionado pelo preparador Danilo Augusto.

Leia mais:

>> Mbappé decide se irá se posicionar sobre caso de estupro na Suécia

>> 1 ano! Relembre última partida de Neymar antes da lesão

>> Lula faz ameaça a bets: "Se regulação não der conta, eu acabo"

Em um segundo momento, o treinador Rogério Ceni comandou diversas situações de jogo, ofensivas e defensivas, durante uma movimentação tática. Além disso, também promoveu exercícios técnicos, em campo reduzido, e um trabalho de finalizações dentro da grande área.

Após servirem as suas respectivas seleções, os atacantes Luciano Rodríguez e Ruan Pablo também integraram as atividades, treinando normalmente sob comando de Ceni.

O duelo entre Cruzeiro e Bahia será nesta sexta-feira, 18, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida terá início às 21h, com transmissão no SporTV e no Premiere.