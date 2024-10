Barradão terá mais de 20 mil torcedores para Vitória e RB Bragantino

Torcida rubro-negra promete lotar o Barradão contra o Bragantino - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá dois jogos seguidos dentro do Barradão e que são considerados confrontos diretos para escapar do Z-4. O primeiro deles será contra RB Bragantino, marcado para este sábado, 19, às 16h, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor rubro-negro promete lotar as arquibancadas e apoiar o time nesta decisão.

Já são mais de 21 mil torcedores garantidos para o jogo deste fim de semana, entre check-ins e ingressos avulsos adquiridos por torcedores não sócios. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Wilton Matos e confirmada pelo Portal A TARDE.

Leia mais:

>> Focado para ajudar o Vitória", diz Janderson sobre titularidade

>> Tudo ou nada! Vitória terá sequência pesada para ficar na elite

>> Vitória x Bragantino: Saiba onde assistir e prováveis escalações

Os sócios poderão fazer check-ins online no site do plano Sou Mais Vitória. As prioridades são os planos Sou Leão da Barra, Sou Tradição, Sou Colossal e Sou Sem Fronteiras. Na sequência, estão os planos Sou Um Nome na História e Sou Vermelho e Preto.

As vendas físicas estão em andamento nas lojas oficiais do Vitória nos Shoppings. A comercialização das entradas nas bilheterias do Barradão ocorre no dia do jogo.

A partida ganha ares de decisão para as duas equipes. Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Vitória é o 17º colocado, com 29 pontos. Já o RB Bragantino soma 34 pontos e está na 13ª posição na classificação geral da Série A