Coritiba relaciona jogador após punição por manipulação de resultados

O atacante Alef Manga, do Coritiba, está prestes a retornar aos gramados. O atleta está na lista de jogadores relacionados pelo técnico Jorginho para a partida contra o Amazonas, marcada para este domingo, 13, às 16h, no Couto Pereira, em Curitiba, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Envolvido em um esquema de manipulação de resultados de partidas da Série A, Alef Manga ficou suspenso por 360 dias das atividades e foi liberado no dia 26 de setembro. Mesmo com a aplicação da pena, o atleta realizava atividades para manter o condicionamento físico com os colegas de clube.

Apesar da convocação para o jogo contra o Amazonas, Alef Manga será opção no banco de reservas. Vale salientar que ele não joga uma partida oficial desde setembro de 2023, quando rescindiu com o Pafos, do Chipre.

Esquema de Manipulação de resultados

A Operação Penalidade Máxima, iniciada em 2023 pelo Ministério Público de Goiás, investigou e denunciou vários atletas por suspeita de manipulação de jogos das séries A e B do Brasileirão de 2022.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito cidades de cinco estados e a investigação de sete partidas. Uma delas envolve o Flamengo no Brasileirão.