Craque da Seleção vive temporada mais artilheira da carreira; confira

Casemiro foi eleito o melhor em campo na vitória do Manchester United sobre o Brentford - Foto: Darren Staples | AFP

O brasileiro Casemiro foi decisivo em mais um resultado positivo do Manchester United no Campeonato Inglês, marcando um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Brentford nesta segunda-feira, 27, na 34ª rodada da competição. Esse foi o nono gol marcado pelo volante nesta temporada, que já é a mais artilheira da sua carreira.

O jogador alcança essa marca com apenas 33 jogos disputados na temporada, o que também representa a maior média de gols por jogos da sua carreira (0,27).

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Casemiro é o vice-artilheiro do time nesta Premier League, atrás do esloveno Benjamin Sesko, que marcou 10 vezes, e empatado com o camaronês Bryan Mbeumo. O volante, inclusive, tem mais gols do que Matheus Cunha, o outro brasileiro do elenco do United, que marcou oito vezes na competição.

Antes desta temporada, o jogador havia marcado sete gols em outras três temporadas: 2017/18 e 2020/21, ainda pelo Real Madrid, e na temporada 2022/23, a primeira com a camisa do Manchester United.

Força aérea

Dos nove gols marcados por Casemiro na temporada, oito foram de cabeça, mais do que qualquer outro jogador das cinco principais ligas europeias (França, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Itália) nesta temporada.

Além disso, o brasileiro empatou com Dwight Yorke como o jogador do Manchester United com mais gols de cabeça marcados em uma única Premier League.

Boa fase

Para além da temporada artilheira, Casemiro tem sido um dos pilares do Manchester United nesta temporada de reconstrução. Com 33 jogos nesta temporada, Casemiro só esteve em campo menos vezes que o inglês Luke Shaw e o português Bruno Fernandes, que jogaram 34 vezes.

Em 2024/25, o time terminou em 15º com apenas 42 pontos, sendo essa a pior temporada da equipe desde a criação da Premier League (1992), e a pior temporada do clube desde 1973/74, quando foram rebaixados com apenas 32 pontos.

Agora em 2025/26, o United se reencontrou sob o comando de Michael Carrick e ocupa a 3º colocação do torneio.

Seleção Brasileira

O bom desempenho no Manchester United fez Casemiro retornar de vez às convocações da Seleção Brasileira.

Antes desta temporada, o volante havia sido convocado pela última vez em outubro de 2023, ficando de fora das listas da Seleção por mais de um ano. Contudo, a chegada do técnico Carlo Ancelotti – que trabalhou com Casemiro no Real Madrid – mudou os rumos do jogador com a camisa da Amarelinha.

O volante esteve presente logo na primeira convocação do italiano, em maio de 2025, e voltou a frequentar a lista nas quatro convocações seguintes, retomando seu espaço como uma das lideranças da Seleção. É esperado que o jogador seja titular na Copa do Mundo de 2026, que começa no dia 11 de junho.