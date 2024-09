Cristiano Ronaldo chega a marca de 900 gols na carreira

Cristiano Ronaldo em partida pela Seleção de Portugal - Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

O maior quebrador de recordes do século 21, Cristiano Ronaldo alcançou, nesta quinta-feira, 5, mais uma marca histórica ao marcar o gol de número 900 da sua carreira. Aos 39 anos, o atacante balançou as redes no duelo entre Portugal e Croácia, na primeira rodada da Liga das Nações da temporada 2024/25.

Com a surpreendente marca de 0,72 gols por partida oficiais, o craque é, não só o maior artilheiro em atividade, mas também de todos os tempos. O duelo diante da Croácia marca a partida de número 1238 da trajetória de Cristiano Ronaldo.

Considerado um atacante completo, o português já marcou 575 gols com o pé direito, 172 com o pé esquerdo, outras 151 vezes com a cabeça e chegou a balançar as redes com outras partes do corpo em duas oportunidades.

Seus principais concorrentes no ato de fazer gols, o argentino Lionel Messi marcou 62 gols a menos que Cristiano Ronaldo e entrou em campo 1069 vezes até o momento. Já enquanto Pelé, o brasileiro não tem conta certa no ranking da artilharia histórica segundo a organização de dados e estatísticas do futebol, a "RSSSF", que não conta com amistosos e jogos não oficiais na pesquisa.

Além disso, o português balançou as redes 164 vezes através de pênalti e outras 64 por meio de batidas de falta. 604 gols foram cravados dentro da área, enquanto outros 68 foram feitos de fora dela.

Confira o ranking dos maiores artilheiros da história do futebol:

1- Cristiano Ronaldo (Portugal): 900 gols;

2- Lionel Messi (Argentina): 838 gols;

3- Josef Bican (Áustria/Checoslováquia): 805 gols;

4- Romário (Brasil): 772 gols;

5- Pelé (Brasil): 767 gols;

6- Ferenc Puskas (Hungria): 746 gols;

7- Gerd Müller (Alemanha): 735 gols.