Datas para a janela de transferências de 2025 são aprovadas pela Fifa

A CBF destinou à Fifa o planejamento em relação as datas da janela de transferências do futebol brasileiro na temporada 2025. O órgão máximo do futebol mundial aprovou o calendário e já inseriu em sua plataforma online, a TMS. A Confederação Brasileira poderá realizar ajustes até o dia 31 de dezembro de 2024.

Geralmente a Fifa envia o planejamento das janelas no fim de setembro. Todavia, em 2025, é provável que uma terceira janela no Brasil seja aberta no mês de junho, devido a disputa do Super Mundial de Clubes, que tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense confirmados.

Serão 32 equipes participantes em disputa. A competição será realizada do dia 15 de junho a 13 de julho de 2025. Vale salientar que uma vaga no torneio deverá ser ocupada pelo vencedor da Libertadores 2024.

Com isso, ficaram definidas as seguintes datas de abertura e fechamento da janela de transferências:

1º período - 2 de janeiro de 2025 a 27 de fevereiro de 2025

2º período - 9 de julho de 2025 a 1º de setembro de 2025

O calendário de 2025 ainda não foi divulgado pela CBF, todavia no documento enviado à Fifa, indica que o início da temporada brasileira em 2025 para o dia 2 de janeiro.