Espanhol Héctor Hernández é anunciado como reforço do Corinthians

Corinthians anuncia Héctor Hernández - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 27, a contratação do atacante espanhol Héctor Hernández. Livre no mercado, o jogador assinou contrato com o Timão até dezembro de 2026. Hernández se torna o sétimo reforço do clube paulista nesta janela de transferências.

O novo atacante ainda aguarda a regularização de seu contrato no BID (Boletim Informativo Diário) para estar disponível na partida desta quinta-feira, contra o Juventude, pela Copa do Brasil.

Com 28 anos, Héctor Hernández atuou na última temporada pelo Chaves, de Portugal, e estava sem clube desde o final da temporada europeia, em junho.



Leia mais:

>> Brasil possui a 2ª maior delegação de atletas da Paralímpiada de Paris

>> Dia do boxe: Federação Baiana faz treino final para torneio nacional

“Quando chegou a notícia sobre o interesse do Corinthians, não tive dúvidas em nenhum momento. Era uma grande oportunidade para mim, de estar em um grande clube, um dos maiores do mundo, e estou muito motivado e quero dar muitas alegrias aqui. Estou muito agradecido por todo o apoio que estão me dando. Quero dar muitas alegrias à torcida”, afirmou o jogador.

A contratação de Hernández foi recomendada pelo Centro de Inteligência do Futebol (Cifut) e recebeu a aprovação da comissão técnica comandada por Ramón Díaz. A decisão de trazer o atacante foi influenciada não apenas pelo desempenho do jogador, mas também pelas condições financeiras favoráveis do negócio, já que ele estava sem contrato.

Embora não tenha sido a prioridade inicial para o setor, o Corinthians optou por Hernández após enfrentar dificuldades financeiras e a falta de boas opções no mercado. Antes de chegar a um acordo com o espanhol, o clube paulista considerou outros atacantes, como Alex Arce, da LDU, Gonzalo Plata, do Al-Sadd, e Guido Carrillo, do Estudiantes.