"Espero uma grande festa no Maracanã", diz atacante do Flamengo

- Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo

Autor do gol que garantiu a vantagem do Flamengo para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Bahia, o atacante Bruno Henrique convocou a torcida Rubro-Negra e se mostrou confiante para o duelo decisivo desta quinta-feira, 12, às 21h45. Antes do duelo decisivo, o atleta usou título conquistado pelo clube carioca em 2022 como exemplo para projetar o confronto no Rio de Janeiro.

Leia mais:

>> Coração dividido: Hernane fica em cima do muro para Flamengo x Bahia

>> Bahia x Flamengo: saiba porque jogo decisivo será em horário incomum

>> Bahia conta com poder de decisão de Everton Ribeiro contra Flamengo

“Não estive presente quando o time foi campeão da Copa do Brasil em 2022, mas estive no ano passado, quando chegamos a mais uma final. Para este jogo, projeto todos os jogadores focados, todos empenhados em conseguir a classificação dentro da nossa casa. Espero que o torcedor possa comparecer, nos apoiar, nos ajudar, fazer uma grande festa e, no final, todos comemorarem a classificação. Em campo, daremos o nosso melhor”, projetou.

Com gol de Bruno Henrique, o Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 na partida de ida, realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. No segundo jogo, o Tricolor precisa vencer por um tento de diferença para levar a decisão para as cobranças de pênaltis. Qualquer vantagem superior classifica o Esquadrão de Aço, pela primeira vez, às semifinais da Copa do Brasil.

“Tenho certeza que vai ser uma grande festa no Maracanã, que estará lotado. Em campo daremos o nosso melhor para a gente sair classificado e passar para a próxima fase”, concluiu.

A partida está marcada para às 21h45 desta quinta-feira, 12, no Maracanã.