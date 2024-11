Estádio Pituaçu sedia estreia da Copa Loreta Valadares neste domingo

1º Edição da Copa Loreta Valadares - Foto: João Ubaldo | Ascom Sudesb

O Estádio Pituaçu será o palco, no próximo domingo, 20, da estreia da Copa Loreta Valadares, competição de futebol feminino que conta com a participação de 30 equipes, sendo 18 da Região Metropolitana de Salvador e do Recôncavo Baiano nas categorias adulto, oito da categoria Sub-17, além de quatro do Sub-15. O jogo de abertura será realizado às 9h, e marcará o duelo entre os times Batgirl e Catalunha.

Além do primeiro duelo do dia, outros três confrontos serão atrações do dia de estreia do torneio. As equipes Remo x Escola Bahiana de Futebol, que estão no Grupo C, se enfrentam ainda pela manhã pela categoria adulto e, no período da tarde, às 13h, Real Itapuã X CF4 marcam duelo pelo mesmo grupo. Por fim, Saracity e Mancha Verde encerram as partidas neste domingo.

A Copa Loreta Valadares conta com um calendário de jogos que se estende até o dia 15 de dezembro. Vale mencionar que, com exceção dos duelos deste final de semana, as partidas serão realizadas no Centro de Treinamentos do Vitória, o CT Manoel Pontes Tanajura, e no Estádio Municipal de Lauro de Freitas.

Isso porque a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) suspendeu o uso do campo do Estádio Pituaçu por até 30 dias, visando garantir a plena recuperação da grama. A recuperação do campo dará início na próxima segunda-feira, 21.