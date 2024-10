Terceira edição da Copa Loreta Valadares é lançada em Salvador

Atleta comemora gol na Copa Loreta Valadares de 2023 - Foto: Felipe Alves | Bahia Esportiva

A terceira edição da Copa Loreta Valadares foi lançada oficialmente na manhã desta sexta-feira, 27, na sede da Sudesb, em Salvador. A iniciativa é promovida pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), órgão ligado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Aline Lima, coordenadora técnica da competição, ressaltou que o torneio demonstra o compromisso com o futebol feminino e com a renovação da geração de atletas.

“Essa competição foi pensada pelas pioneiras do futebol feminino aqui na Bahia, em especial eu falo o nome da nossa professora Dilma Mendes, e que criou o corpo nesses últimos períodos, tendo uma competição com uma categoria adulta, sub-17, e nessa edição especial nós vamos ter a categoria sub-15, que demonstra o compromisso com o futebol feminino aqui no estado e também com esse processo de renovação, que é importante a gente incentivar para que as nossas meninas possam estar em competição, possam ter a oportunidade de vivenciar esse espaço como um futebol profissional”, contou ao Portal A TARDE.

“Nesta edição nós vamos ter o aplicativo do Copa Fácil, que é um aplicativo novo que tem tomado os espaços na várzea. Vamos ter as finais sendo transmitidas pelo YouTube, algo que é importante para a gente. Tem sido muito positivo, essa terceira edição vem bastante coisa boa para que a gente possa ocupar os campos”, complementou.

A coordenadora do Núcleo Mais Mulheres no Esporte, da Sudesb, Juliana Camões, destacou a evolução do campeonato no decorrer das edições e a importância para o fomento do futebol feminino na Bahia.

“A terceira edição da Copa Loretta Valadares traz consigo esse ano um pouco mais de robustez. A Copa tem sido pensada e está evoluindo e nós temos um sentimento de progresso dentro do futebol feminino através dessa Copa, que nesse ano traz as categorias de sub-15, sub-17 e adulto. Então a importância é pelo fomento mesmo e pela valorização do futebol feminino no Estado e nacionalmente. E com certeza essa Copa é um projeto piloto e que servirá de molde para muitas outras competições a nível nacional”, afirmou.

A Copa recebeu o nome de Loreta Valadares, uma mulher feminista e ativista política que lutou contra a ditadura militar no Brasil, sendo até mesmo exilada. Loreta foi professora da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e faleceu em novembro de 2014. O nome da competição homenageia sua luta e contribuição para a sociedade.

Os jogos da competição começarão no dia 20 de outubro, com partidas agendadas para os finais de semana. As partidas serão realizadas nos estádios de Pituaçu, Barradão e no Estádio Municipal de Lauro de Freitas.