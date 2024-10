Ex-jogador do Bahia e Flamengo é eleito prefeito em cidade do interior

Léo Medeiros com a camisa do Bahia - Foto: Divulgação | EC Bahia

Com o encerramento das Eleições Municipais de 2024, um velho conhecido da torcida do Bahia se tornou chefe do Executivo da cidade de Recreio, em Minas Gerais. O ex-volante Léo Medeiros (PT) foi o mais votado entre dois candidatos, deixando o futebol de lado e assumindo o seu compromisso com a política.

Na sua carreira como atleta, Léo conquistou o Campeonato Carioca duas vezes, em 2007 e 2008, e o Mineiro, em 2005. O político também acumulou passagens por Bahia, Flamengo, Cruzeiro e Athletico, somando 22 gols, em 153 jogos.

Léo Medeiros (PT) disputou a prefeitura com Dilson Coimbra (Republicanos), vencendo com 51,16% dos votos válidos (3.430 no total), enquanto o adversário se manteve em 48,84% do adversário (3.274 votos).

Aos 43 anos, o político assumirá o cargo de chefe do Executivo no dia 1º de janeiro de 2025, permanecendo no cargo até 2028.