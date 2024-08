Fanático! Cantor Ed Sheeran compra ações de seu clube de coração

Ed Sheeran com a camisa do Ipswich Town - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O artista pop Ed Sheeran se tornou acionista minoritário do Ipswich Town, segundo anunciou, nesta quinta-feira, 15, o clube de futebol inglês recém-promovido à Premier League. O cantor e compositor inglês de 33 anos, torcedor fanático do Ipswich, assumiu uma participação de 1,4% no clube. Sheeran patrocina os uniformes das equipes masculina e feminina desde 2021.

"Estou muito feliz por ter adquirido uma pequena porcentagem do clube de futebol de minha cidade natal", declarou o artista. "É o sonho de qualquer torcedor de futebol, ser proprietário do clube que apoia."

Contudo, Ed Sheeran não poderá entrar para o Conselho de Administração do clube, pois sua participação é um investimento passivo e minoritário, conforme detalha o comunicado do Ipswich Town.

O clube, que retorna à principal divisão do futebol inglês após 22 anos de ausência, inicia sua temporada no sábado, às 8h30, recebendo em seu estádio Portman Road o Liverpool, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra e terceiro colocado na última temporada.