Jogador do Tottenham é suspenso após se filmar usando droga

Bissouma (à dir.) ao lado do craque Son Heung-min - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Tottenham suspendeu o jogador Yves Bissouma, do Mali, por um jogo. O anúncio foi feito pelo técnico Ange Postecoglou nesta quinta-feira, 15, depois que o atleta se gravou inalando óxido nitroso, um ‘gás do riso’ que provoca efeitos psicoativos.

O ex-jogador do Lille e do Brighton, que costuma jogar como titular do Spurs, ficará de fora da primeira partida da temporada da Premier League contra o Leicester, na segunda-feira, 19. "Nós o suspendemos para o jogo de segunda-feira. Espero que isso faça com que ele tome melhores decisões no futuro", afirmou Postecoglou.

Leia mais:

>> Mansão de ídolo da Seleção vai novamente a leilão por divida milionária

>> Quatro detidos após esfaqueamento do pai do jogador Lamine Yamal

No sábado, 10, Bissouma publicou um vídeo no Snapchat em que aparecia inalando o ‘gás do riso’ com a ajuda de um balão. A posse de óxido nitroso para uso recreativo é crime desde 2023 no Reino Unido e pode levar a penas de prisão de até dois anos. O atleta de 27 anos pediu desculpas por esta "grave falta de julgamento" em um comunicado.

"Ele precisa reconquistar a minha confiança e a do grupo. Podemos ajudá-lo a compreender que as decisões que toma têm impacto no grupo", acrescentou o treinador.