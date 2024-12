Find Weeekend: Evento de futevôlei também terá espaço para a cultura

Campeonato Baiano de Futevôlei é disputado no complexo Arena Villas - Foto: Divulgação

Atletas renomados do futvôlei nacional se encontram na Find Weekend, a última etapa do Campeonato Baiano da categoria. Além da modalidade que é um sucesso, o evento na Arena Villas, em Lauro de Freitas, contará com experiências culturais para o público presente.

Neste domingo, 8, as partidas da categoria profissional feminina e masculina são os destaques do evento, que tem nomes importantes como Anderson Águia, Natália Guitler, Josy Souza e Lane Matos.

Os fãs da modalidade irão curtir uma sessão de Aero Boxe e a apresentação do DJ Johnny. A programação inclui ainda o show do cantor Renanzinho CBX. Já o DJ Akycer anima o público antes das premiações das categorias profissionais

A Find Weekend se destaca por ter premiações iguais entre homens e mulheres. A dupla vencedora na categoria profissional feminina vai embolsar R$ 4.000. Nas categorias Feminino B e Feminino Iniciante, os valores chegam a R$ 2.500 e R$ 600.