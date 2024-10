Fluminense bate o Flamengo no Maracanã e se distancia do Z-4

Jhon Arias foi o autor do segundo gol do Fluminense contra o Flamengo - Foto: Mauro Pimentel / AFP

Na noite desta quinta-feira, 17, o Fluminense venceu o Flamengo, por 2 a 0, no Maracanã, e aumentou a distância para a zona do rebaixamento. Os gols marcados por Lima e Jhon Arias sacramentaram a vitória tricolor no clássico Fla-Flu, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo teve a primeira derrota sob comando do técnico Filipe Luis e perdeu a chance de se firmar no G-4 do Brasileirão. O Rubro-Negro ocupa a quarta colocação com 51 pontos. Já o Tricolor carioca, em 15º colocado com 33 pontos, respirou na luta contra o rebaixamento e vai dormir fora do Z-4.

O Fluminense volta a campo na próxima terça-feira, 22, para enfrentar o Athletico-PR, no Maracanã. O duelo será de grande importância para as equipes, já que o Furacão amarga a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.

Enquanto o Flamengo tem confronto decisivo pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no próximo domingo, 20, às 16h, também no Maracanã.