Bahia pode bater marca histórica no Brasileirão diante do Cruzeiro

Brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro desde o início da competição, o Bahia pode alcançar uma marca histórica na partida contra o Cruzeiro, marcada para esta sexta-feira, 18, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Caso vença a Raposa, o Tricolor vai atingir a marca histórica de 14 triunfos em uma única edição do Brasileirão, feito que faria a campanha da equipe comandada por Rogério Ceni ficar marcada na história do clube como a edição em que o Esquadrão de Aço mais venceu durante a competição, igualando os anos de 1978 e 1986. Os dados foram retirados do perfil DataFut (@datafutebol no 'X').

Considerando apenas a era dos pontos corridos, o Bahia vive a temporada com mais vitórias em Campeonatos Brasileiros. Com 13 resultados positivos conquistados, a equipe baiana igualou à edição de 2017 após vencer o Criciúma, por 1 a 0, no dia 29 de setembro, na Arena Fonte Nova.

Em sétimo colocado com 45 pontos em 29 rodadas, o Tricolor briga por um lugar G-6, que resultaria em uma vaga na Copa Libertadores.