Jogo das Mulheres de Aço é transferido para o CT do Bahia; entenda

A partida de volta da semifinal do Campeonato Baiano Feminino não será mais sediada no Estádio Pituaçu. Após a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) anunciar a suspensão do uso do campo por até 30 dias, o duelo entre Bahia e FSA foi transferido para o CT Evaristo de Macedo, em Camaçari. A partida também teve data alterada do dia 26 de outubro para o dia 27, um domingo, às 15h.



A partida do Tricolor estava marcada para ser sediada no Estádio Pituaçu, mas precisou ter local alterado após medida adotada para melhorar as condições do gramado. O campo vinha sofrendo duras criticas devido ao seu estado.

Decidindo o jogo da volta como mandante, o Bahia entrará em campo no próximo domingo, 20, às 15h, no Estádio Municipal Francisco Gonçalves, contra o FSA, pela partida de ida da fase eliminatória.

As Mulheres de Aço lideraram o Grupo B com 100% de aproveitamento, conquistando 24 pontos em oito jogos. Além disso, o Bahia possui o melhor ataque e a melhor defesa do Campeonato Baiano, com 94 gols marcados e apenas um sofrido.