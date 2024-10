Finais do Baianão Sub-15 e Sub-17 são transferidas para Simões Filho

Estádio Reitor Edgard Santos, localizado em Simões Filho - Foto: Reprodução | Prefeitura de Simões Filho

Após a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) anunciar a suspensão do uso do campo do Estádio Pituaçu por até 30 dias, buscando melhorar a qualidade do gramado, a Federação Baiana de Futebol (FBF) decidiu transferir as finais do Campeonato Baiano das categorias Sub-15 e Sub-17 para o Estádio Reitor Edgard Santos, localizado em Simões Filho.



A decisão do Baianão Sub-15 está marcada para o próximo sábado, 19, às 9h, e será decidida com o confronto entre Bahia e Vitória. Já na categoria Sub-17, a final, que marcará o embate entre Bahia e Estrela de Março, acontecerá no dia 25 de outubro, um sábado, às 13h30.

O palco recebeu 170 partidas desde março de 2024, incluindo jogos válidos pelo Campeonato Baiano. Partidas que tinham Bahia, Vitória, Galícia, SSA FC, Estrela de Março, Jacuipense e Redenção como mandantes, nas duas categorias, aconteciam no Estádio Pituaçu.

Estado do gramado do Estádio Pituaçu durante partida entre Vitória x Estrela de Março, válida pelo Campeonato Baiano Sub-17 | Foto: Reprodução | TV Vitória

As finais também estavam marcadas para o palco, que tem recuperação do gramado marcada para iniciar na próxima segunda-feira, 21.