Gigante da Série A demite treinador após sete derrotas consecutivas

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O Corinthians anunciou na noite de quarta-feira, 7, a demissão do treinador Fernando Diniz. A decisão aconteceu logo depois da derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa foi a sétima derrota consecutiva da equipe paulista no torneio. Antes, o time corintiano havia perdido para Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo e Fluminense.

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Marcelo Paz, executivo de futebol do clube, comentou a decisão após a partida contra o Internacional.

Momento de muita dor, difícil. Pelos resultados que o clube atravessa, perdemos o convívio de um grande profissional que se empenha. Tivemos um início bom, promissor. Infelizmente, demos uma estacionada na tabela, muitas derrotas. Decisão precisou ser tomada, precisamos de um fato novo. Marcelo Paz - Executivo de futebol do Corinthians

Momento negativo coloca o time na briga contra o Z-4

Essa sequência negativa fez o Corinthians estacionar nos 32 pontos e se aproximar da zona do rebaixamento. A equipe alvinegra ocupa, neste momento, a 16ª colocação do Brasileirão, com apenas um ponto de vantagem para o Internacional, o primeiro time no Z-4.

Além do desempenho pouco satisfatório no Brasileirão, o Corinthianstambém está eliminado da Copa do Brasil e da Conmebol Libertadores.

Em 33 jogos oficiais à frente do Timão ao longo de seis meses, Fernando Diniz teve 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas – aproveitamento de 47,5%.