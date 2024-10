Goleiro do Barcelona admite hábito de fumar cigarro: "Tento esconder"

Wojciech Szczęsny assinou contrato válido de uma temporada com o Barcelona - Foto: Divulgação | Barcelona

A mais recente contratação do Barcelona, o goleiro polonês Wojciech Szczęsny, que deixou a aposentadoria para assinar com o clube catalão, revelou o hábito de fumar. Em entrevista, o jogador comentou que, mesmo após tomar a decisão de retornar aos gramados, não abre mão de alguns costumes da sua vida pessoal.



Leia mais:

“Há coisas que não mudo na minha vida pessoal e não é da conta de ninguém se eu fumo. Acredito que isso não afeta o que faço em campo, trabalho o dobro”, disse o polonês ao jornal “Mundo Deportivo”.

Após o arqueiro titular do Barcelona, Ter Stegen, sofrer uma grave lesão no joelho direito, que pode afastá-lo dos gramados por oito meses, o clube espanhol começou a busca por um novo goleiro titular e convenceu Szczesny, que já havia 'pendurado as chuteiras' quando defendia a Juventus, a assinar o contrato e voltar a atuar por mais um temporada.

“Às vezes, alguém tira uma foto minha (fumando) escondido atrás das árvores, onde não posso vê-los. Isso não depende de mim. Tento esconder e não mostrar às pessoas”, disse o atleta.

Aos 34 anos, Wojciech Szczęsny firmou contrato de uma temporada com os catalães.