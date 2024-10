Paquetá e Deolane são convocados para CPI sobre apostas esportivas

Jogador do West Ham e da seleção brasileira será ouvido no dia 29 de outubro - Foto: Divulgação/CBF

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da seleção brasileira foi oficialmente convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no próximo dia 29 de outubro, no Senado Federal. O anúncio foi feito pelo presidente da CPI, senador Jorge Kajuru, que também confirmou a presença da influenciadora digital Deolane Bezerra na mesma sessão, em um caso distinto.

No momento, o jogador está focado nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, onde defende o Brasil nos confrontos contra o Chile, nesta quinta-feira, 10, e o Peru, na próxima terça, 15.

Paquetá está sendo investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de apostas esportivas relacionado a partidas do Campeonato Inglês. De acordo com a denúncia apresentada pela Federação Inglesa de Futebol (FA), o jogador teria provocado cartões amarelos de maneira proposital em quatro jogos entre novembro de 2022 e agosto de 2023. Além de Paquetá, seu tio, Bruno Tolentino, também é alvo da investigação e teve a convocação aprovada pelo Senado.

Outro jogador mencionado nas investigações é Luiz Henrique, do Botafogo e da Seleção Brasileira. Na época dos jogos investigados, Luiz Henrique atuava pelo Real Betis, da Espanha, mas ele não enfrenta processos na Inglaterra ou na Espanha.

Lucas Paquetá também deverá comparecer a uma audiência com a FA em março de 2025, onde responderá às acusações de violação da Regra E5.1, que proíbe a tentativa de influenciar de maneira imprópria o andamento ou o resultado de uma partida. As supostas infrações ocorreram nos confrontos contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United e Bournemouth, em jogos da Premier League, nos quais o atleta recebeu cartões amarelos.

O West Ham, clube de Paquetá, expressou frustração com a audiência marcada para o próximo ano, por ocorrer durante o período competitivo da temporada, mas tem demonstrado apoio integral ao jogador brasileiro.