Grêmio comete erro em renovação de ex-alvo do Bahia

O Grêmio tenta renovar o contrato do atacante Carlos Vinicius, antigo alvo do Bahia, que não alcançou as metas previstas para a renovação automática de seu vínculo com o Tricolor Gaúcho, que vai até o final deste ano. A menos de seis meses do término do contrato, o jogador está apto a assinar um pré-contrato com qualquer clube interessado.



Diante disso, Carlos Vinicius já despertou o interesse de clubes como o Palmeiras, de modo que ele é um dos nomes indicados pelo técnico Abel Ferreira para reforçar o elenco em 2027. O clube paulista busca um centroavante, já que pode perder Flaco López, valorizado após integrar a seleção argentina na Copa do Mundo.

Gestão de minutos mal feita

O contrato de Carlos Vinícius seria renovado de forma automática caso ele conseguisse atuar por, no mínimo, 45 minutos em 70% das partidas disputadas pelo Grêmio entre 1º de julho de 2025 e 30 de junho de 2026.



A questão é que o Grêmio leu errado o contrato do centroavante e acreditava que o jogador já havia atingido a cláusula de renovação automática, segundo informação divulgada pela ESPN. No entanto, posteriormente percebeu que cometeu um equívoco, já que faltaram alguns minutos em campo para que a meta fosse alcançada.



Por isso, o Grêmio iniciou tratativas imediatas para renovar o contrato do centroavante, mas, por enquanto, as negociações seguem sem um desfecho.

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Atacante se firmou no Grêmio

Carlos Vinícius foi contratado pelo Grêmio na metade de 2025, após passagem pelo futebol europeu, chegando com a missão de aumentar o poder ofensivo da equipe. Desde então, conquistou espaço e transformou-se em uma das principais referências do ataque gremista.



Até aqui, ele atuou em 48 partidas, marcou 29 gols e contribuiu com duas assistências, além de ter conquistado o Campeonato Gaúcho de 2026. O desempenho consolidou sua importância dentro do elenco e fez com que a diretoria tratasse sua permanência como prioridade para 2027.

Internamente, o entendimento é de que perder um jogador com esse rendimento sem qualquer compensação financeira representaria um prejuízo esportivo e patrimonial. Por isso, o Grêmio trabalha para construir um novo contrato antes que o Palmeiras avance.

