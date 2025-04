Grupo Globo não transmitirá Série B em 2025 após 28 anos consecutivos

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após 28 anos consecutivos transmitindo a Série B do Campeonato Brasileiro, a Globo decidiu que não vai transmitir a competição em 2025. De acordo com informações do portal F5, a emissora decidiu não apresentar uma proposta finaneira para manter os direitos de exibição da segunda divisão.

Transmitida desde 1997 pelo SporTV e Premiere, a Série B foi exibida em múltiplas emissoras em 2024, incluindo Band, TV Brasil, Canal Goat, SporTV e Premiere. Nesta temporada, a ESPN possui negociações avançadas para adqurir os direitos e pode transmitir a competição pela primeira vez em sua história.

As negociações se envolvem diretamente com as ligas responsáveis pela organização do torneio, a LFU e Libra, que decidiram vender em conjunto os direitos de transmissão da Série B.

Confira as equipes de cada liga:

LFU: Amazonas, América-MG, Athletic-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, Cuiabá, Goiás, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Libra: Remo, Paysandu, Ferroviária e Volta Redonda.