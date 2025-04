Bahia x Internacional: onde assistir, prováveis escalações e mais

Bahia estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Internacional na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nesta quinta-feira, 3, às 19h, a Arena Fonte Nova receberá seu terceiro jogo da Copa Libertadores em 2025. Após superar as fases iniciais, o Esporte Clube Bahia entra em campo na 1ª rodada da fase de grupos da competição, contra o Internacional, velho conhecido do tricolor no principal torneio do futebol sul-americano.

A equipe comandada por Rogério Ceni vive grande fase na temporada, mas vem de um empate melancólico contra o Corinthians, na estreia do Campeonato Brasileiro. Desde a derrota para o Jacuipense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Esquadrão não sabe o que é perder. Além disso, nesse intervalo de apenas um mês, celebrou a conquista da vaga na fase de grupos da Libertadores e o título do Campeonato Baiano.

Em coletiva no último domingo, 30, Rogério Ceni demonstrou respeito pelo adversário, destacando a qualidade do Internacional: "Vocês viram o Inter jogando ontem contra o Flamengo, a qualidade do Inter fora de casa", afirmou o técnico tricolor, referindo-se ao bom desempenho do Colorado no empate contra o Flamengo no Maracanã.

O Internacional chega a este jogo com uma invencibilidade impressionante na temporada. Campeão Gaúcho de 2025, o time comandado por Roger Machado está em grande fase, com nove vitórias e quatro empates nos 13 jogos oficiais disputados até agora. No entanto, o time gaúcho terá uma baixa importante para o jogo contra o Bahia: o goleiro Rochet, titular, ficará fora após passar por uma cirurgia no quarto metacarpo da mão esquerda, lesão sofrida durante o empate contra o Flamengo.

Transmissão

Onde assistir: ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Luciano Juba, Ramos Mingo, Kanu e Arias (Gabriel Xavier; Gilberto); Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Luciano ‘Lucho’ Rodríguez e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Ficha técnica

Data: quinta-feira, 3 de abril de 2025.

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Arena Fonte Nova.