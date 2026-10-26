Harry Kane supera concorrência e vence Bola de Ouro pela primeira vez

A Bola de Ouro 2026, premiação realizada pela revista France Football, fica com o inglês Harry Kane, que conquista a premiação pela primeira vez em sua carreira. O jogador de 33 anos brilhou na última temporada com a camisa do Bayern de Munique e da Seleção Inglesa, apesar de terminar sem o título da Champions League e da Copa do Mundo.

Ao todo, no período considerado pela premiação, Kane registrou 73 gols e oito assistências em 65 partidas por clube e seleção.

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Bayern de Munique

Considerando somente o que ele fez no Bayern de Munique, foram 61 gols e 7 assistências em 51 jogos. Ele terminou como campeão e artilheiro do Campeonato Alemão, com 36 gols e 5 assistências em 31 partidas. Na Champions League, foram 14 gols e duas assistências em 13 jogos, levando o time até as semifinais.

Ele também conquistou a Copa e a Supercopa da Alemanha.

Seleção Inglesa

Na seleção, Kane marcou 12 gols no período considerado pela Bola de Ouro, sendo seis na Copa do Mundo de 2026, onde levou a Inglaterra ao 3º lugar e tornou-se o artilheiro histórico da seleção, com 14 gols em Mundiais.

Kane supera concorrência

Para vencer a Bola de Ouro, Kane precisou superar o desempenho de outros grandes craques na última temporada. Entre os favoritos também estavam o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal.

Mbappé se destacou como artilheiro do Campeonato Espanhol, da Champions League, empatado com Kane, e da Copa do Mundo, mas terminou sem nenhum título de grande expressão na temporada.

Yamal, por sua vez, conquistou o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha com o Barcelona, além de fazer parte do segundo título da Espanha na Copa do Mundo. O torneio também serviu para colocar o volante Rodri, eleito o melhor jogador do Mundial, entre os postulantes a vencer a Bola de Ouro.

Harry Kane conversa com Mbappé e Rodri na cerimônia de premiação da Bola de Ouro - Foto: FRANCK FIFE | AFP

Bola de Ouro no futebol feminino

Entre as mulheres, quem foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2026 foi a espanhola Alexia Putellas. Ela venceu a premiação pela terceira vez na carreira, depois de ser escolhida como a melhor jogadora do mundo duas vezes consecutivas entre 2021 e 2022.

Ela foi decisiva ao conduzir o Barcelona ao seu quarto título da Champions League Feminina na temporada 2025/26, além de conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa da Rainha e a Supercopa da Espanha.

Ela também brilhou com a camisa da Seleção Espanhola ao participar do título da Nations League.

Outras categorias da premiação