Jogador do Panathinaikos é encontrado morto na piscina de casa

George Baldock em campo pelo Panathinaikos, da Grécia - Foto: AFP

Nesta quarta-feira, 9, o lateral grego George Baldock foi encontrado morto no fundo da piscina da casa onde morava, que fica na cidade de Glyfada, na Grécia. O atleta de 31 anos foi achado por um amigo da família após a esposa do jogador não ter conseguido entrar em contato por algumas horas.

Leia mais:

De acordo com a emissora grega SKAI, a polícia grega vai investigar o caso nos próximos dias e divulgar a causa da morte, que ainda não foi especificada. Vale mencionar que não foi encontrado sinais de ferimentos no corpo do lateral-esquerdo

George Baldock foi contratado há dois meses pelo Panathinaikos, da Grécia, e também somou passagem pelo Sheffield United, da segunda divisão da Inglaterra. Além disso, o jogador também vinha somando convocações para a seleção grega.

O clube inglês lamentou a tragédia nas redes sociais:

"O Sheffield United Football Club está chocado e extremamente triste ao saber do falecimento do ex-jogador George Baldock. O defensor deixou o clube no verão depois de sete anos no Bramall Lane e foi extremamente popular entre torcedores, funcionários e companheiros de time que vestiram uma camisa vermelha e branca ao lado dele", diz parte da nota divulgada.