Jogador do River Plate é investigado por agressão contra seus filhos

O atacante Miguel Borja, que atualmente defende o River Plate, da Argentina, está sendo investigado por supostas agressões físicas a seus filhos. O jogador foi denunciado nesta segunda-feira, 8, pela diretoria do Instituto Grilli de Canning, o colégio onde as crianças, que têm sete e dez anos, estudam.



De acordo com informações dos jornais Clarín e Olé, a criança mais nova disse que "quando se portavam mal, tanto ele como o irmão eram agredidos pelos pais com um cinto nas pernas". Após a acusação ao jogador, a diretora da escola, Valeria Goluza, procurou a polícia depois de ser informada pela professora do filho do colômbiano.

Além disso, com o apoio do seu irmão mais velho, a criança mais nova teria dito "Não fale com meu pai porque ele me bate", chorando, ao ser questionado pelo colégio. O River Plate ainda não se posicionou sobre o caso, mas Borja irá ainda nesta quarta-feira, 9, ao Instituto Grilli de Canning, para conversar com as autoridades responsáveis pelo caso.

Após prestar depoimento com sua esposa, o atacante afirmou que não fez qualquer tipo de agressão física e vai processar o colégio por falsas denúncias.

Aos 31 anos, Miguel Borja defende o River Plate desde 2022 e tem sido peça carimbada nas convocações da seleção colombiana. No futebol brasileiro, o jogador ainda soma passagens por Palmeiras e Grêmio.