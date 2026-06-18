Jogador formado no Barcelona diz que é impossível negar o Real Madrid

O lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella falou sobre sua recente transferência para o Real Madrid em entrevista ao jornal El Mundo. Segundo o jogador, as negociações com o clube aconteceram muito rápido, de forma que ele não desviou suas atenções da seleção espanhol na Copa do Mundo de 2026.



“Acho que tudo aconteceu em um ou dois dias. Muito melhor para mim, muito mais rápido, sem nenhuma dor de cabeça. Finalmente está tudo acertado e estou muito feliz. Feliz com a contratação e, principalmente, feliz por poder me concentrar na seleção, na Copa do Mundo”, disse Cucurella.



O espanhol de 27 anos, que estava no Chelsea, atraiu interesse de gigantes europeus como Atlético de Madrid, Manchester City e o próprio Barcelona, clube que o revelou.

No fim das contas havia várias opções, mas quando surgiu a proposta do Real Madrid, não hesitei. Acho que é uma oportunidade única. Afinal, jogar no Real Madrid é uma honra, e poucos jogadores podem dizer isso, então não tive dúvidas. Marc Cucurella - Lateral da Espanha

Ele ainda falou que suas características de jogo casam com o “DNA do Real Madrid”:



“Sou um jogador muito trabalhador, muito determinado, alguém que tenta dar tudo de si até o último momento, que nunca desiste, e acho que isso faz parte do DNA do Real Madrid, essa coisa de 'ir até o fim'. Poder fazer parte disso, poder vivenciar essa sensação por dentro é algo que, como jogador de futebol, acho que todos apreciam. Se você tem a chance de vivenciar isso, não há dúvidas.”

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Espanha na Copa do Mundo

O lateral aproveitou a oportunidade para falar sobre o começo decepcionante da Espanha na Copa do Mundo. A seleção espanhola empatou em 0 a 0 com Cabo Verde, com uma partida brilhante do goleiro Vozinha, que virou sensação nas redes sociais.

“É claro que não foi bom. Todos queríamos vencer, e talvez tenha parecido mais fácil do que realmente foi, porque Cabo Verde pode não ser uma seleção muito conhecida, mas estamos vendo que não é nada fácil”, disse ele, que voltou as atenções para a sequência da competição.



“Uma Copa do Mundo é difícil; você joga com nervos à flor da pele. Embora não tenha sido a estreia dos nossos sonhos, não perdemos, temos um ponto a mais, e a outra partida da fase de grupos terminou empatada, então acho que tudo ainda está em aberto. Estou ansioso para o jogo contra a Arábia Saudita para conquistar os primeiros três pontos.”

Pressão

O jogador ainda falou sobre as críticas que a equipe tem recebido da imprensa espanhola, destacando a oportunidade de melhora nos próximos jogos.



“Conquistamos esse nível de pressão porque temos feito um ótimo trabalho nos últimos anos, mas sabemos do nosso nível, sabemos que não estivemos no nosso melhor”, comentou.

“O lado bom é que esse susto aconteceu na primeira partida da fase de grupos; se acontecesse em outra fase, estaríamos fora. E temos tempo para corrigir. É melhor que o que aconteceu em Cabo Verde tenha acontecido agora, para que possamos melhorar aos poucos”, acrescentou o jogador.



A Espanha está atualmente na terceira posição do Grupo H da Copa do Mundo. A equipe entra em campo no próximo domingo, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mercedez-Benz.