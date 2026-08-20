Jogadores pedem SAF após derrota por 6 a 0 para time de Guto Ferreira

Há 17 jogos sem vencer, a Ponte Preta é lanterna da Série B com somente 10 pontos conquistados em 23 rodadas, momento que tem gerado insatisfação não só na torcida, mas também no elenco. A situação piorou ainda mais nesta quarta-feira, 19, quando o time visitou o Vila Nova de Guto Ferreira e foi derrotado por 6 a 0.

O mau desempenho dentro de campo tem explicação: seis meses de salários atrasados. Os jogadores da equipe soltaram uma nota oficial nas redes sociais expondo a situação e cobrando o avanço da SAF do clube. Além disso, os atletas ameaçaram não entrar mais em campo caso os salários dos funcionários não sejam pagos até o dia 25 de agosto.

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SAF da Ponte Preta

Em graves problemas financeiros, a Ponte Preta tem uma proposta de R$ 1 bilhão de um grupo interessado em adquirir sua SAF. O valor é dividido em:

R$ 300 milhões para o pagamento de dívidas;

R$ 300 milhões para o investimento no futebol em 10 anos (R$ 30 milhões por ano);

R$ 400 milhões na modernização do Majestoso, com a construção de uma arena multiuso para cerca de 21 mil pessoas.

Um Assembleia Geral Extraordinária está marcada para a segunda-feira, 24, quando o Conselho Deliberativo vai decidir sobre a constituição de Sociedade Anônima do Futebol. A decisão é somente de transformar o clube em SAF neste momento, ainda sem discutir a proposta de R$ 1 bilhão.

"Neste momento é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários", escreveram os jogadores.

Na última semana, o técnico Márcio Zanardi afirmou que a Ponte Preta precisa virar SAF para não fechar. "O clube precisa de dinheiro, precisa virar SAF, senão vai fechar. Isso é realidade, independentemente de A, B ou C. Precisa de estrutura, investir em pessoas e fazer com que as coisas possam caminhar para um cenário melhor".

Confira a nota dos jogadores na íntegra

“Os jogadores da Ponte Preta estão há cerca de seis meses sem receber e vivendo uma situação que não pode mais ser ignorada.

Neste momento, é fundamental que a SAF avance e seja apoiada como uma alternativa para colocar as contas em ordem, garantir os salários e dar condições dignas de trabalho aos atletas e funcionários.

Sem uma solução concreta, quem acaba pagando a conta são justamente os trabalhadores que estão dentro do clube. Os jogadores e funcionários precisam receber para conseguirem honrar seus compromissos, atletas e funcionários passando necessidade junto com seus familiares.

A Ponte Preta precisa de responsabilidade, investimento e, principalmente, de uma solução que permita ao clube voltar a honrar seus compromissos. A partir do dia 25 de agosto se nada mudar iremos ter que tomar medidas amparadas pela lei que é parar o futebol até que atletas e funcionários recebam seus salários .

Apoio aos jogadores. Apoio a uma solução para a Ponte”