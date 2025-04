Jorge Jesus e mais: CBF cogita quatro nomes para técnico da Seleção

Jorge Jesus, técnico do AL-Hilal - Foto: Divulgação | Al-Hilal

A Confederação Brasileira de Fuebol (CBF) definiu os favoritos para assumir o cargo de treinador após a demissão de Dorival Júnior, desligado após a derrota vexatória sofrida para a Argentina. Entre os nomes analisados, estão os portugueses Jorge Jesus, Abel Ferreira e José Mourinho, além do italiano Carlo Ancelotti.

De acordo com o apresentador André Rizek, do SporTV, Jorge Jesus, atual comandante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, é o principal nome no momento.

"Eu vou confirmar para vocês quatro nomes que estão na mesa da CBF. Os quatro nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, o mais plausível é o Jesus. Mas, além do Jesus, tem o Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade, que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados", disse o jornalista.

"Na minha percepção, o Ancelotti seria o nome dos sonhos. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses. Ancelotti é o nome dos sonhos e tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem, mas o preferido por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu opino, entendo, por aquilo que eu apurei que Jesus seria o nome mais a mão. Embora o Ancelotti seja o grande sonho ", concluiu Rizek.

Em quarto lugar nas Eliminatórias, com 21 pontos, A Seleção Brasileira volta a entrar em campo em junho, contra Equador e Paraguai. Caso não chegue a um acordo até a próxima data-fifa, um treinador interino terá que comandar o Brasil nos confrontos.