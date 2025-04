Torcedor do Talleres comete ato racista em jogo contra o São Paulo

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Mais um caso de racismo, na Argentina, contra brasileiros marcou uma partida válida pela Conmebol Libertadores. No Estádio Mario Alberto Kempes, um torcedor do Talleres foi flagrado fazendo gestos racistas, imitando um macaco, durante a partida contra o São Paulo, 1ª rodada da fase de grupos dla competição internacional.

As imagens do jornalista Gabriel Sá, do portal Arquibancada Tricolor, flagra o momento do episódio. Confira:

Torcedor do Talleres fazendo gestos racistas em direção aos torcedores do São Paulo.



Infelizmente, casos como este já deixou de ser novidade, principalmente contra torcedores brasileiros. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no entanto, tem feito pressão por punições mais severas ao racismo e, no dia 20 de março, enviou um ofício à Conmebol criticando a postura da entidade diante de episódios.

Em campo, o São Paulo venceu o Talleres por 2 a 0 e estreou com vitória na fase de grupos da Libertadores e segue dentro da zona de classificação para o mata-mata da competição.