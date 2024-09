Limite de estrangeiros pode deixar Neymar mais seis meses sem atuar

Neymar não disputa uma partida oficial desde o dia 17 de outubro de 2023 - Foto: Atta KENARE | AFP

O atacante brasileiro Neymar corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Al Hilal neste início de temporada na Arábia Saudita. A três dias do fim da janela de transferências, o time saudita precisa negociar algum estrangeiro se quiser contar com o craque nos próximos meses.

Isso acontece por causa do limite de estrangeiros da Liga Saudita, que para até 10 estrangeiros em cada equipe, mas com uma restrição: dois deles precisam ser nascidos a partir de 2003. No momento, os nove jogadores do clube que poderiam integra essa lista estão acima da idade.

Com isso, são nove jogadores estrangeiros para oito vagas, e Neymar, que ficou de fora da última temporada por causa de uma grave lesão no joelho, ainda não foi inscrito. O brasileiro não disputa uma partida oficial desde o dia 17 de outubro de 2023.

A inscrição de Neymar aconteceria após a saída de Michael, que voltou para o Flamengo. No entanto, o Al Hilal contratou o lateral-direito João Cancelo, ex-Manchester City. Com isso, se nenhum outra estrangeiro for negociado, o camisa 10 pode acabar inscrito na liga somente a partir de janeiro de 2025.

Nas redes sociais do Al Hilal, torcedores pedem que o lateral-esquerdo Renan Lodi, contratado em janeiro deste ano, seja negociado para abrir vaga para Neymar. Segundo a imprensa saudita, o lateral brasileiro teve ofertas do futebol turco.