Manchester United anuncia Ruben Amorim como novo treinador

Ruben Amorim foi nomeado sexta-feira como o novo treinador do Manchester United, substituindo o demitido Erik ten Hag. O treinador português de 39 anos, que conquistou dois títulos da Primeira Liga com o Sporting Lisboa, assinou um contrato até 2027 e se juntará ao clube em 11 de novembro.

"O Manchester United tem o prazer de anunciar a nomeação de Ruben Amorim como treinador principal do time principal masculino, sujeito aos requisitos de visto de trabalho", disse o clube em seu site.

"Ele permanecerá no clube até junho de 2027, com opção de mais um ano, assim que cumprir suas obrigações com seu clube atual."

O United descreveu Amorim como "um dos jovens treinadores mais empolgantes e bem avaliados do futebol europeu".

"Altamente condecorado como jogador e treinador, seus títulos incluem vencer a Primeira Liga duas vezes em Portugal com o Sporting CP — o primeiro dos quais foi o primeiro título do clube em 19 anos", disse o comunicado do clube.

Ruud van Nistelrooy continuará no comando do time até Amorim chegar a Old Trafford durante a pausa internacional de novembro.

Seu primeiro jogo no comando será fora de casa, contra o Ipswich, em 24 de novembro.

O United demitiu Ten Hag na segunda-feira após uma derrota por 2 a 1 para o West Ham, que o deixou na 14ª posição na Premier League, com apenas três vitórias em nove partidas.

Amorim rapidamente surgiu como o principal alvo do clube e o Sporting emitiu um comunicado à bolsa de valores de Lisboa no início desta semana confirmando que o United estava disposto a cumprir sua cláusula de rescisão de 10 milhões de euros (US$ 11 milhões).

Amorim foi bombardeado com perguntas sobre sua possível transferência na coletiva de imprensa antes do jogo do Sporting em casa contra o Estrela na sexta-feira, mas ele se manteve calado.

"É uma negociação entre dois clubes", disse ele na quinta-feira.

"Nunca é fácil. Mesmo com as cláusulas nunca é fácil, eles têm que conversar."

Antes da vitória de quarta-feira por 5 a 2 contra o Leicester na quarta rodada da Copa da Liga, o United havia vencido apenas um dos últimos oito jogos em todas as competições.

Ten Hag venceu a Copa da Liga e a FA Cup durante sua passagem pelo Old Trafford, mas o clube não vence a Premier League desde 2013, na última temporada de Alex Ferguson no comando.

Ferguson conquistou o título da Premier League 13 vezes, mas desde sua saída cinco treinadores permanentes passaram por isso sem acrescentar mais títulos aos 20 títulos da primeira divisão do clube.

Van Nistelrooy disse na quinta-feira que estava "motivado" para ajudar a mudar a temporada do United e quer permanecer no clube enquanto prepara os jogadores para uma partida de alto nível contra o Chelsea no domingo.

Questionado se espera permanecer como assistente do novo técnico do United, Van Nistelrooy, ex-técnico do PSV Eindhoven, disse: "Veremos, mas é uma situação contratual em que estou e meu desejo é ajudar o clube a progredir.